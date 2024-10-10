Уже официально: военный сбор вырастет до 5%
10 октября 2024, 11:22Читати новину українською
Источник:Ярослав Железняк
Верховная Рада приняла законопроект №11416д о повышении налогов. За это решение проголосовали 247 народных депутатов.
Новый размер военного сбора в Украине
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, Верховная Рада приняла закон о повышении налогов, согласно которому военный сбор вырастет до 5%. В то же время парламентарии также приняли поправку к закону, которая сохраняет военный сбор для военнослужащих на уровне 1,5%.
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В зале приняли правку оставить для военных ВЗ на уровне 1,5%.
Кроме этого, основные налоговые изменения также будут включать:
- введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей (ФЛП);
- 50% налога на сверхприбыли банков;
- увеличение минимального налогового обязательства для земельных участков;
- 25% налога на прибыль для финансовых компаний;
- освобождение кэшбека от налогообложения.
Обратите внимание! Эти налоговые изменения должны обеспечить поступления в бюджет в размере 58 миллиардов гривен в 2024 году и 137 миллиардов гривен в 2025 году.