Уже почти 600 судов: ЕС нанес новый удар по "теневому флоту" России

Европейский Союз расширяет список санкций, направленных против "теневого флота" России. Речь идет о танкерах, которые транспортируют нефть в обход ограничений и наполняют доходами российский бюджет.

Какие санкции ввел ЕС?

Совет ЕС в среду, 18 декабря, ввел санкции еще против 41 судна "теневого флота", передает 24 Канал со ссылкой на его сайт.

Подсанкционным танкерам запретили заходить в европейские порты и получать весь спектр услуг, связанных с морскими перевозками.

Цель этих мероприятий – нацелить санкции на внеевропейские танкеры, входящие в "теневой флот" Путина, обходят механизм ограничения цены на нефть или поддерживают энергетический сектор России, а также на суда, перевозящие военную технику России или привлеченные к транспортировке украденного украинского зерна и культурных ценностей,

– отметили в Евросовете.