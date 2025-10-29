Уже совсем скоро: Винница вскоре начнет отопительный сезон

Завтра, 30 октября, в Виннице начнут подачу тепла в жилые дома общины. Процесс включения централизованного отопления постепенный.

Поэтому для обеспечения теплом всех домов понадобится определенное время, передает 24 Канал со ссылкой на Винницкого городского голову Сергея Моргунова.

Согласно его словам, соответствующие службы будут работать в усиленном режиме, пока все дома не будут иметь теплоснабжения.