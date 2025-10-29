29 жовтня, 17:15
Вже зовсім скоро: Вінниця незабаром розпочне опалювальний сезон
Завтра, 30 жовтня, у Вінниці розпочнуть подачу тепла до житлових будинків громади. Процес включення централізованого опалення поступовий.
Коли у Вінниці почнуть подавати тепло?
Тому для забезпечення теплом усіх будинків знадобиться певний час, передає 24 Канал з посиланням на Вінницького міського голову Сергія Моргунова.
Читайте також Опалення в будинках вмикає одна з найбільших областей України
Згідно з його слів, відповідні служби працюватимуть у посиленому режимі, поки всі будинки не матимуть теплопостачання.
Заклади соціальної сфери, тобто дитсадки, школи, лікарні продовжують отримувати тепло, яке почали подавати на початку жовтня.