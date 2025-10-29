Коли у Вінниці почнуть подавати тепло?

Тому для забезпечення теплом усіх будинків знадобиться певний час, передає 24 Канал з посиланням на Вінницького міського голову Сергія Моргунова.

Читайте також Опалення в будинках вмикає одна з найбільших областей України

Згідно з його слів, відповідні служби працюватимуть у посиленому режимі, поки всі будинки не матимуть теплопостачання.

Заклади соціальної сфери, тобто дитсадки, школи, лікарні продовжують отримувати тепло, яке почали подавати на початку жовтня.