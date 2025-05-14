Как узнать свою пенсию после индексации

Еще с 1 марта 2025 года Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий. Индексация проводилась в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 209 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительные меры по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году".

Как узнать размер своей пенсии после индексации

Ознакомиться с информацией о размере проиндексированной пенсии можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ, пишет 24 Канал со ссылкой на фонд.

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Алгоритм действий следующий:

зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

нажать "Вход".

авторизоваться любым удобным способом: с использованием квалифицированной электронной подписи, через BankID или с помощью "Дія.Підпис";

нажать “Войти”.

в левом боковом меню найти раздел "Моя пенсия".

Именно там можно ознакомиться с размером перечисленной с 1 марта пенсии. В этом году они увеличились на 11,5%.

Важно! Для удобства можно воспользоваться мобильным приложением "Пенсионный фонд".