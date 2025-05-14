Как узнать свою пенсию после индексации
- С 1 марта 2025 года в Украине проведена индексация пенсий на 11,5% в соответствии с постановлением Кабинета Министров.
- Информация о проиндексированной пенсии доступна в личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ или в мобильном приложении "Пенсионный фонд".
Еще с 1 марта 2025 года Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий. Индексация проводилась в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 209 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительные меры по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году".
Как узнать размер своей пенсии после индексации
Ознакомиться с информацией о размере проиндексированной пенсии можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ, пишет 24 Канал со ссылкой на фонд.
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Алгоритм действий следующий:
- зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- нажать "Вход".
- авторизоваться любым удобным способом: с использованием квалифицированной электронной подписи, через BankID или с помощью "Дія.Підпис";
- нажать “Войти”.
- в левом боковом меню найти раздел "Моя пенсия".
Именно там можно ознакомиться с размером перечисленной с 1 марта пенсии. В этом году они увеличились на 11,5%.
Важно! Для удобства можно воспользоваться мобильным приложением "Пенсионный фонд".