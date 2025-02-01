УКР РУС
1 февраля 2025, 12:39
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Как заранее узнать размер своей будущей пенсии

Валерия Моргун

Украинцы могут заранее узнать размер своей будущей пенсии. Для этого следует воспользоваться официальным пенсионным калькулятором в персональном кабинете на сайте ПФУ.

Как узнать размер своей будущей пенсии

Речь идет об электронном сервисе, который предоставляет возможность рассчитать размер будущей пенсии и возраст выхода на пенсию, пишет 24 канал со ссылкой на сайт фонда.

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Воспользоваться пенсионным калькулятором можно так:

  • Зайдите на сайт.
  • Нажмите кнопку "Вход".
  • Выберите способ авторизации.
  • В меню выберите раздел "Пенсионный калькулятор".
  • Найдите примерную дату выхода на пенсию и данные о приобретенном стаже.
  • В разделе "Алгоритм расчета" выберите один из вариантов: расчет по состоянию на сегодня (если вам почти 60 лет и вы не планируете работать дальше) или расчет с учетом будущего стажа (если вы продолжите работать с текущим уровнем дохода).

Обратите внимание! Результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ постоянно, а количество раз изменения или уточнения входных данных и проведения расчета пенсии не ограничено.

Что делать, если пенсия слишком низкая

Есть несколько способов улучшить ситуацию, если вас не устроил размер будущей выплаты:

  • Детенизация дохода. Если вы часть своей зарплаты получаете "в конверте", то договоритесь с работодателем об официальном оформлении дохода.
  • Оформление официальной занятости. Если вы работаете неофициально, то зарегистрируйте трудовые отношения.
  • Покупка стажа. Стаж можно приобрести через ПФУ, если его существенно не хватает.