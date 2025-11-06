Доработанный проект госбюджета на 2026 год направили в Раду: какие основные отличия

Известно, что в проекте, который подготовили ко второму чтении, есть несколько отличий с редакцией проекта, которая была принята в первом чтении. Речь идет о направлении дополнительных средств на разминирование территорий, также выделение средств на льготную ипотеку, повышение зарплат для преподавателей и тому подобное.

Что доработали в проекте госбюджета на 2026 году?

Об основных отличиях нынешнего проекта госбюджета на 2026 год, который планируют рассмотреть во втором чтении 18 ноября, рассказала председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает 24 Канал.

Поэтому одним из первых отличий является увеличение доходов общего фонда госбюджета от повышения налога на прибыль банков – 30 миллиардов гривен в доходы бюджета.

Роксолана Пидласа Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Также половину "банковского налога", который должен был бы зачисляться в местные бюджеты (это 4,3 миллиарда гривен), направят на закупку пассажирских вагонов для Укрзализныци. Кроме этого, ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" вернет в бюджет 1,4 миллиарда гривен, которые тоже будут направлены на закупку вагонов (всего вместе 5,7 миллиарда гривен).

Кроме того, к изменениям по сравнению с редакцией І чтения входят следующие:

Зафиксировано в тексте законопроекта, что минимум 1 миллиард гривен должен направляться на гуманитарное разминирование земель,

Дивиденды "Укрфинжитла", а это 1,27 миллиарда гривен, направить на программу льготной ипотеки (аналогично до 2025 года),

Предоставить Минфину право по решению Правительства осуществить обмен ОВГЗ, что есть в собственности НБУ, на новые ОВГЗ на условиях, согласованных с НБУ,

Зачислять 50% НДФЛ, уплачиваемого резидентами Defense City, в бюджет общины, куда релоцируется предприятие, и направлять эти деньги на создание инфраструктуры, поддержку релокации или на защиту производства,

Перечислено реверс и дотации для местных бюджетов, в соответствии с численностью населения по данным Госстата и реестра ВПЛ Минсоца (вместо данных Миграционной службы),

Правительство поручило себе до 1 июля 2026 года подать в ВРУ законопроект об установлении единых подходов к пенсионному возрасту и осуществления индексации пенсий на общих условиях тем, кому пенсия установлена специальными законами,

Поручение Правительства рассмотреть возможность с 1 сентября дополнительно повысить заработные платы учителей (до повышения на 30%, которое уже запланировано с 1 января).

В то же время Пидласа называет еще и самые большие изменения в расходной части госбюджета, а это дополнительные почти 19 миллиардов гривен на резервный фонд, 6,6 миллиарда гривен на повышение зарплаты преподавателей высших учебных заведений, а также по дополнительному миллиарду гривен на частичную компенсацию имущественных потерь бизнеса и укрытия в садиках и тому подобное.

Также есть уменьшение расходов – на 8,24 миллиарда гривен – на Государственную пограничную службу. Эти средства перераспределят: в пользу Нацгвардии – 5,85 миллиарда гривен, Нацполиции – 2,29 миллиарда гривен,;

Напоминаем! В сентябре опубликовали первые цифры из проекта госбюджета на 2026 год, где на оборону выделили почти 3 триллиона гривен, что составляет 27,2% ВВП, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что известно о проекте госбюджета на 2026 год?