Доопрацьований проєкт держбюджету на 2026 направили у Раду: які основні відмінності
- Доопрацьований проєкт держбюджету на 2026 рік передбачає збільшення доходів від підвищення податку на прибуток банків та виділення коштів на гуманітарне розмінування земель.
- Також у документі зменшено видатки на Державну прикордонну службу з перерозподілом цих коштів на Нацгвардію та Нацполіцію.
Відомо, що у проєкті, який підготували до другого читанні, є декілька відмінностей з редакцією проєкту, що була ухвалена у першому читанні. Йдеться про спрямування додаткових коштів на розмінування територій, також виділення коштів на пільгову іпотеку, підвищення зарплат для викладачів тощо.
Що доопрацювали в проєкті держбюджету на 2026 році?
Про основні відмінності теперішнього проєкту держбюджету на 2026 рік, який планують розглянути в другому читанні 18 листопада, розповіла голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, передає 24 Канал.
Читайте також Блекаути в Росії можуть бути гірші за українські: експерт назвав найвразливіший регіон
Відтак однією із перших відмінностей є збільшення доходів загального фонду держбюджету від підвищення податку на прибуток банків – 30 мільярдів гривень до доходів бюджету.
Також половину "банківського податку", який мав би зараховуватись в місцеві бюджети (це 4,3 мільярда гривень), спрямують на закупівлю пасажирських вагонів для Укрзалізниці. Крім цього, ДП "Фінансування інфраструктурних проєктів" поверне в бюджет 1,4 мільярда гривень, які теж будуть спрямовані на закупівлю вагонів (всього разом 5,7 мільярда гривень).
Крім того, до змін порівняно з редакцією І читання входять такі:
- Зафіксовано в тексті законопроекту, що мінімум 1 мільярд гривень має спрямовуватись на гуманітарне розмінування земель,
- Дивіденди "Укрфінжитла", а це 1,27 мільярда гривень, спрямувати на програму пільгової іпотеки (аналогічно до 2025 року),
- Надати Мінфіну право за рішенням Уряду здійснити обмін ОВДП, що є у власності НБУ, на нові ОВДП на умовах, погоджених із НБУ,
- Зараховувати 50% ПДФО, що сплачується резидентами Defense City, до бюджету громади, куди релокується підприємство, і спрямовувати ці гроші на створення інфраструктури, підтримку релокації або на захист виробництва,
- Перераховано реверс та дотації для місцевих бюджетів, відповідно до чисельності населення за даними Держстату та реєстру ВПО Мінсоцу (замість даних Міграційної служби),
- Уряд доручив собі до 1 липня 2026 року подати до ВРУ законопроєкт щодо встановлення єдиних підходів до пенсійного віку та здійснення індексації пенсій на загальних умовах тим, кому пенсія встановлена спеціальними законами,
- Доручення Уряду розглянути можливість з 1 вересня додатково підвищити заробітні плати вчителів (до підвищення на 30%, яке вже заплановано з 1 січня).
Водночас Підласа називає ще й найбільші зміни у видатковій частині держбюджету, а це додаткові майже 19 мільярдів гривень на резервний фонд, 6,6 мільярда гривень на підвищення зарплати викладачів закладів вищої освіти, а також по додатковому мільярду гривень на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу та укриття в садочках тощо.
Також є зменшення видатків – на 8,24 мільярда гривень – на Державну прикордонну службу. Ці кошти перерозподілять: на користь Нацгвардії – 5,85 мільярда гривень, Нацполіції – 2,29 мільярда гривень,;
– пише пані Роксолана.
Нагадуємо! У вересні опублікували перші цифри з проєкту держбюджету на 2026 рік, де на оборону виділили майже 3 трильйони гривень, що становить 27,2% ВВП, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
Що відомо про проєкт держбюджету на 2026 рік?
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що усі рішення в проєкті, який підготували до другого читання, напрацьовувались в контексті ключових пріоритетів бюджету, а це безпека, оборона і соціальна стійкість.
Нагадуємо, що 22 жовтня Рада підтримала в першому читанні проєкт держбюджету з рекордним фінансуванням освіти на суму 265,4 мільярда гривень.