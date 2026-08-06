Цены на газ могут резко взлететь: Европа вступает в зиму с тревожным рекордом

Запасы газа в европейских хранилищах опустились до самого низкого уровня для этого времени года как минимум с 2011 года. Если их не удастся в достаточной мере пополнить, а зима будет холодной, цены на топливо могут значительно вырасти.

Запасы газа в Европе

В настоящее время газохранилища заполнены менее чем на 58%. Это самый низкий показатель с начала ведения статистики и на целых 12% меньше, чем в прошлом году, пишет Reuters.

Причиной стали медленные темпы закачки газа летом.

Европейские правительства и трейдеры рассчитывали на импорт СПГ. Однако после начала войны на Ближнем Востоке был закрыт Ормузский пролив, который обеспечивал до 20% мировых поставок сжиженного газа из Катара.

Дефицит СПГ привел к тому, что краткосрочные цены на газ стали выше, чем цены по зимним контрактам. Из-за этого покупать топливо сейчас, чтобы закачать его в хранилища и продать зимой, экономически невыгодно.

Сейчас нет никакого финансового стимула заполнять хранилища по рыночным ценам,

– отметил исследователь из Aurora Energy Research Джейкоб Мандел.

Еврокомиссия, правда, заявляет, что достичь целевого уровня в 80% к декабрю вполне реально. Однако большинство аналитиков настроены значительно пессимистичнее.

По их прогнозам, максимальный уровень заполненности газохранилищ перед зимой составит лишь 67–76%.

Рост цен на газ

Аналитики предупреждают, что низкий уровень газа в хранилищах Европы создал "очень рискованную ситуацию" из-за роста его стоимости.

По данным Energy Aspects, цены на газ этой зимой могут колебаться в диапазоне от 60 до 80 евро за мегаватт-час, в зависимости от того, когда нормализуется движение через Ормузский пролив.

Однако в случае, если поставки катарского СПГ так и не возобновятся, а зима будет холоднее обычной, средняя спотовая цена на газ с ноября по март может вырасти до 110 евро за мегаватт-час. Тогда запасы в хранилищах на конец марта останутся на уровне всего 10%.

Если же Европа захочет завершить зиму с запасами в 16%, покупать газ придется в среднем по 210 евро за мегаватт-час.

Если зима будет очень холодной или наступит длительный период холодной погоды, то придется прибегнуть к определенному ограничению спроса, повышению цен, иначе на европейских рынках просто закончится газ,

– уверен аналитик Wood Mackenzie Дэвид Льюис.

В итоге рост стоимости газа переложат на домохозяйства и бизнес. По мнению специалистов, это приведет к более высоким счетам за энергоносители не только этой, но и следующей зимой.

Напомним, Евросоюз в настоящее время делает ставку на зимний импорт газа. В Брюсселе считают, что у них есть достаточный резерв мощностей для приема СПГ и в случае необходимости смогут нарастить поставки. Вместе с газом из подземных хранилищ это должно обеспечить гибкость поставок.