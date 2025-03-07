Будут ли расти тарифы на воду в 2025 году

В марте выросли тарифы на воду для некоторых населенных пунктов. Подорожание может происходить и в дальнейшем.

Почему выросли тарифы в марте

Местные власти некоторых населенных пунктов имеют право самостоятельно принимать решение о подорожании воды. То есть, это происходит без согласования с НКРЭКУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на комиссию.

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Обратите внимание! Без решения НКРЭКУ повышать тариф на воду может только местная власть населенных пунктов, где население менее 100 тысяч человек.

Нужно понимать, что на тариф влияют следующие факторы:

стоимость электроэнергии;

доступность водных ресурсов;

состояние оборудования;

сопутствующие расходы.

То есть, чтобы узнать актуальный тариф, нужно обратиться в компанию, обслуживающую ваш адрес.

Заметьте! Сейчас тарифы на водоснабжение и водоотведение для бытовых потребителей остаются без изменений на уровне тарифов, принятых по состоянию на 24 февраля 2022 года в соответствии с Постановлением НКРЕКП от 22 декабря 2021 № 2881.