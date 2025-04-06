Рост в некоторых отраслях: каких изменений в экономике следует ждать в 2025 году

Украинская экономика в прошлом году выросла на 2,9%, а в позапрошлом – на 5,3%. Это обусловлено несколькими факторами, в частности тем, что каждый украинец может работать в тылу, а также благодаря международной финансовой поддержке.

Об этом рассказал экономист, член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире 24 Канала. Он пояснил, что в условиях полномасштабной войны Украина крайне зависит от внешнего финансирования. В прошлом году государство получило 42 миллиарда долларов.

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"В этом году дефицит государственного бюджета составляет 38 миллиардов долларов, и по плану его покроют за счет международной помощи. Риски такого финансирования существуют, однако они значительно меньше, чем в 2024 году. Напомню, что в прошлом году мы также планировали 38 миллиардов, а фактически получили 42 миллиарда долларов", – отметил Василий Фурман.

Какие отрасли показали рост

Он добавил, что в начале 2024 года прогнозы роста были более оптимистичными: 3,5% и даже 4%. Однако, по окончательным данным Государственной службы статистики, экономика выросла лишь на 2,9%. Этот рост обеспечили, в частности, строительство, финансовая и страховая деятельность, транспорт и складское хозяйство. Эти отрасли, вероятно, будут развиваться и в этом году.

Также рос сектор перерабатывающей промышленности – прежде всего машиностроение и пищевая промышленность. В машиностроение входят и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Отрасли, которые не показали рост в прошлом году, могут улучшить показатели в 2025 году.

Например, сельское хозяйство не выросло из-за засухи и жары, повлекших низкие урожаи. Но в этом году прогнозируют лучшие условия, поэтому и агросектор сделает свой вклад в общий рост. Энергетический сектор в прошлом году несколько снизился, однако надеюсь, что и здесь удастся достичь положительной динамики, – добавил Фурман.

Он подытожил, что Национальный банк Украины прогнозирует рост экономики в 2025 году чуть более чем на 3%. То есть в этом году украинская экономика также имеет шанс на умеренный рост.