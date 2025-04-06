Про це розповів економіст, член Ради Національного банку України Василь Фурман в ефірі 24 Каналу. Він пояснив, що в умовах повномасштабної війни Україна вкрай залежить від зовнішнього фінансування. Торік держава отримала 42 мільярди доларів.

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"Цього року дефіцит державного бюджету становить 38 мільярдів доларів, і за планом його покриють за рахунок міжнародної допомоги. Ризики такого фінансування існують, однак вони значно менші, ніж у 2024 році. Нагадаю, що торік ми також планували 38 мільярдів, а фактично отримали 42 мільярди доларів", – зазначив Василь Фурман.

Які галузі показали зростання

Він додав, що на початку 2024 року прогнози зростання були оптимістичнішими: 3,5% і навіть 4%. Однак, за остаточними даними Державної служби статистики, економіка зросла лише на 2,9%. Це зростання забезпечили, зокрема, будівництво, фінансова та страхова діяльність, транспорт і складське господарство. Ці галузі, ймовірно, розвиватимуться й цьогоріч.

Також зростав сектор переробної промисловості – передусім машинобудування та харчова промисловість. До машинобудування входять і підприємства оборонно-промислового комплексу. Галузі, які не показали зростання торік, можуть покращити показники у 2025 році.

Наприклад, сільське господарство не зросло через посуху та спеку, що спричинили низькі врожаї. Але цьогоріч прогнозують кращі умови, тому й агросектор зробить свій внесок у загальне зростання. Енергетичний сектор торік дещо знизився, однак сподіваюся, що й тут вдасться досягти позитивної динаміки, – додав Фурман.

Він підсумував, що Національний банк України прогнозує зростання економіки у 2025 році трохи більш ніж на 3%. Тобто цього року українська економіка також має шанс на помірне зростання.