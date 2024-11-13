Блэкауты могут вернуться: каким регионам грозят 20-часовые отключения

Длительные отключения света могут вернуться в условиях низкой температуры. Сейчас в зоне риска – целых пять областей.

Погодные условия и отключения света

Вероятность длительных отключений света растет со снижением температуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главред". Ситуацию могут осложнить аварии и сильные морозы, что приведет к отключениям электроэнергии на 20 часов и более.

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Самая критическая ситуация в Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Львовской областях. Эти регионы, вероятно, подвергнутся наибольшим отключениям.

Если будет температура минус 10 градусов по Цельсию днем и еще ниже ночью, то отключения могут длиться минимум по 6 – 7 часов в сутки,

– сообщил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Более того, ракетные удары России по распределительным подстанциям могут серьезно повлиять на работу атомных электростанций и причинять их остановку и провоцировать возможный блэкаут.

Если такие удары будут нанесены, теоретически и практически ремонт может занять неделю-две. Поэтому считайте, что в течение этого времени каждый будет жить, как может,

– подчеркнул Корольчук.

Но несмотря на все, как говорит Юрий Корольчук, пройти зиму без отключений не получится. По его словам, даже в случае теплой зимы потребление будет расти, поэтому отключений электроэнергии избежать не удастся.