Кто из украинцев имеет право не платить за коммунальные услуги

Если жилье украинцев находится на временно оккупированных территориях, платить долги за коммунальные услуги становится сложнее. Поэтому оплата коммуналки не всегда является обязательной для таких лиц.

Коммунальные услуги в оккупации

Адвокат Анна Даниэль объяснила, что важен факт предоставления или непредоставления коммунальных услуг, передает 24 Канал. На временно оккупированных территориях поставки могут быть частично ограничены или полностью прекращены из-за разрушенной инфраструктуры или отсутствия контроля со стороны Украины.

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В результате, многие жители оккупированных территорий не имеют возможности пользоваться этими услугами, что может означать отсутствие оснований для оплаты.

Однако, даже если поставки прекращены, начисление долгов может продолжаться по общим правилам. В то же время следует учитывать, что украинское законодательство не имеет полной силы на оккупированных территориях, и процесс формирования задолженности может быть спорным.

Обратите внимание! Кроме того, оккупационная власть может внедрить собственные системы оплаты коммунальных услуг, что еще больше усложняет юридические вопросы по задолженности.

Могут ли украинцы на оккупированных территориях не платить коммуналку

В Украине существуют правовые механизмы защиты для лиц, которые находятся на оккупированных территориях или вынуждены были уехать оттуда. Государство предусматривает возможность:

получить льготы;

оформить отсрочку платежей;

реструктуризировать долги.

Если ваша недвижимость находится на временно оккупированной территории, начисление задолженности за коммунальные услуги может быть прекращено. Кроме того, эти услуги часто вообще не предоставляются.

Важно! Украинцы, которые имеют жилье на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий и не проживают в этих квартирах, должны предоставить поставщикам коммунальных услуг соответствующие документы. Это может быть справка ВПЛ или другой официальный документ, подтверждающий отсутствие по месту жительства.