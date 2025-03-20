В одном из городов Украины экстренно приостанавливают теплоснабжение
20 марта во Львове экстренно приостанавливают теплоснабжение. Это связано с потеплением.
Как долго будет отключено отопление
Пока остановка теплоснабжения будет продолжаться только один день, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЛГС.
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В связи с потеплением, сегодня, 20 марта, днем, с 10:00 по 18:00, Львовтеплоэнерго приостановит теплоснабжение в жилые дома,
– сообщает ЛГС.
В то же время по сообщению горсовета, тепло в дальнейшем будут получать:
- школы;
- садики;
- поликлиники;
- больницы.
Такая практика может быть продолжена, если температура на улице и в дальнейшем будет достаточной для этого. Тепловики продолжат контролировать ситуацию и своевременно реагировать на изменения.
Обратите внимание! По сообщениям Львовского регионального центра по гидрометеорологии, днем 20 марта температура воздуха поднимется до приблизительно 11 – 13 градусов тепла.