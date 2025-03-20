В одном из городов Украины экстренно приостанавливают теплоснабжение

20 марта во Львове экстренно приостанавливают теплоснабжение. Это связано с потеплением.

Как долго будет отключено отопление

Пока остановка теплоснабжения будет продолжаться только один день, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЛГС.

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В связи с потеплением, сегодня, 20 марта, днем, с 10:00 по 18:00, Львовтеплоэнерго приостановит теплоснабжение в жилые дома,

– сообщает ЛГС.

В то же время по сообщению горсовета, тепло в дальнейшем будут получать:

школы;

садики;

поликлиники;

больницы.

Такая практика может быть продолжена, если температура на улице и в дальнейшем будет достаточной для этого. Тепловики продолжат контролировать ситуацию и своевременно реагировать на изменения.

Обратите внимание! По сообщениям Львовского регионального центра по гидрометеорологии, днем 20 марта температура воздуха поднимется до приблизительно 11 – 13 градусов тепла.