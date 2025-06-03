Обратите внимание: за что пенсионеры могут не платить в июне

Украинские пенсионеры имеют право на определенные льготы. В частности, на некоторые бесплатные услуги.

Что пенсионеры могут получить бесплатно

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в некоторых видах городского транспорта. Исключением в частности, является такси.

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Бесплатный проезд доступен пенсионерам и в железнодорожном транспорте. Однако исключительно в рейсах пригородного сообщения.

Также пенсионеры имеют право на бесплатную юридическую помощь. В частности:

профессиональную консультацию;

представление интересов;

защиту прав и интересов.

Обратите внимание! Пенсионеры могут уменьшить размер своей коммуналки, оформив субсидию.

Какой налог отменили для пенсионеров

Пенсионеры имеют право не платить налог на землю. Но, только если они получают выплаты по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.

К тому же их участок должен соответствовать установленным лимитам: