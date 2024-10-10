В столице стартует отопительный сезон: какие заведения первыми получат тепло

С понедельника, 14 октября, в столице начнется отопительный сезон для коммунальных учреждений. Речь идет об отоплении больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.

Где подадут отопление

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Подключение тепла будет происходить по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, с учетом их потребностей.

Читайте также Чернигову приготовиться: стала известна дата начала отопительного сезона

Жилые дома начнут подключать к теплу, когда среднесуточная температура снизится до +8°C в течение трех суток, и будет наблюдаться тенденция к похолоданию.

Решение о начале отопительного сезона принимается с учетом обеспечения комфорта жителей, рационального использования энергоресурсов и экономии электроэнергии.

Напомним! На днях отопительный сезон начался в Чернигове. Однако, дата начала может корректироваться, ввиду погодных условий.