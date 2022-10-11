В Киеве больше не должно быть веерных отключений света, – Кличко

Россияне массированно обстреливают критическую инфраструктуру, обесточивая украинские города. Однако мэр столицы Виталий Кличко заверил, что веерные отключения в Киеве пока не предусмотрены.

Энергетики 11 октября работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия ракетных ударов по ТЭС. По словам мэра столицы, несмотря на атаки, отключать электричество не планируют. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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Ситуацию с электричеством в Киеве стабилизировали

По словам Кличко, вчера, 11 октября, в Киеве было отключение электроэнергии, однако сейчас уже все хорошо.

Мы стабилизировали ситуацию и отключений не будет. Если такие случаи будут случаться (обстрелы Россией электросетей – 24 канал), вы можете получить информацию на официальном сайте КГГА,

– сказал мэр столицы.

Когда могут быть веерные отключения в столице

В телеграмм-канале Киевской городской государственной администрации также написали, что ситуация с электроснабжением стабильная. В столице сегодня, 11 октября, не будет отключена электроэнергия. Но все зависит от того, будет ли Россия обстреливать украинские ТЭС.

Однако, в случае необходимости, для балансировки энергосистемы по распоряжению главного диспетчера государственной энергокомпании НЭК "Укрэнерго" график аварийных отключений будет применен,

– написали в КГГА.

Отключения электроэнергии не будут касаться объектов критической инфраструктуры, в частности, медицинских учреждений, предприятий жизнеобеспечения города.

Напомним, в ДТЭК "Киевские электросети" разместили график почасовых отключений электроснабжения в Киевской области.

В эфире национального телемарафона глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил, что власти анонсировали отключение. Однако вопрос о балансировке энергосистемы пока решается профильными министерствами

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Россияне атакуют энергоинфраструктуру Украины

В Винницкой области оккупанты дронами-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС. Захватчики попали в станцию 2 иранскими беспилотниками.

По словам главы Винницкой ОВА, в результате атаки пострадали 3 человека.

Достойно внимания – атака на энергосистему Киева: смотрите видео