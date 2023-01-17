В курс доллара по 38 – 40 гривен бизнес почти не верит: какой прогноз озвучили предприниматели

Бизнес ожидает усиления девальвации курса национальной валюты. Об этом рассказали в Нацбанке, ссылаясь на опрос руководителей по деловой активности своих компаний.

Ожидание бизнеса по курсу

Среднее значение обменного курса через 12 месяцев – 42,59 гривны за доллар, прогнозирует бизнес. В III квартале 2022 прогноз был на уровне 41,93 гривны за доллар.

Читайте также Попытки расшатать курс не дают результатов: сколько будет стоить доллар на этой неделе

В НБУ отметили, что существенно возросла доля опрошенных предпринимателей, считающих, что обменный курс национальной валюты в последующие 12 месяцев будет колебаться в пределах 42 – 44 гривны за доллар – 30% респондентов. В III квартале 2022 год с таким прогнозом соглашалось 18.7%.

Вместе с тем почти вдвое сократилась доля ожидающих курс национальной валюты в пределах 38 – 40 гривен за доллар.

Банкир Петр Мельник считает, что рост курса валют до 50 гривен за доллар в ближайшее время маловероятен. Также он считает, что НБУ не будет менять официальный курс доллара, закрепившийся на уровне 36,6 гривны.

Чего ожидает от курса бизнес / Инфографика НБУ

Также бизнес несколько ослабил негативные ожидания динамики объемов производства товаров и услуг в Украине. На фоне ухудшения девальвационных ожиданий смягчились оценки инфляции.

Каким будет курс на этой неделе: прогноз банкиров