Очікування бізнесу щодо курсу

Середнє значення обмінного курсу через 12 місяців – 42,59 гривні за долар, прогнозує бізнес. У III кварталі 2022 року прогноз був на рівні 41,93 гривні за долар.

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В НБУ зазначили, що суттєво зросла частка опитаних підприємців, які вважають, що обмінний курс національної валюти у наступні 12 місяців коливатиметься в межах 42 − 44 гривні за долар – 30% респондентів. У III кварталі 2022 року з таким прогнозом погоджувалось 18,7%.

Разом з тим майже вдвічі скоротилася частка тих, хто очікує курс національної валюти в межах 38 – 40 гривень за долар.

Зверніть увагу! Банкір Петро Мельник вважає, що зростання курсу валют до 50 гривень за долар найближчим часом малоймовірне. Також він вважає, що НБУ не буде змінювати офіційний курс долара, який закріпив на рівні 36,6 гривні.

Чого очікує від курсу бізнес / Інфографіка НБУ

Також бізнес дещо послабив негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні. На тлі погіршення девальваційних очікувань пом’якшились оцінки щодо інфляції.

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