Очікування бізнесу щодо курсу
Середнє значення обмінного курсу через 12 місяців – 42,59 гривні за долар, прогнозує бізнес. У III кварталі 2022 року прогноз був на рівні 41,93 гривні за долар.
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В НБУ зазначили, що суттєво зросла частка опитаних підприємців, які вважають, що обмінний курс національної валюти у наступні 12 місяців коливатиметься в межах 42 − 44 гривні за долар – 30% респондентів. У III кварталі 2022 року з таким прогнозом погоджувалось 18,7%.
Разом з тим майже вдвічі скоротилася частка тих, хто очікує курс національної валюти в межах 38 – 40 гривень за долар.
Чого очікує від курсу бізнес / Інфографіка НБУ
Також бізнес дещо послабив негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні. На тлі погіршення девальваційних очікувань пом’якшились оцінки щодо інфляції.
Яким буде курс цього тижня: прогноз банкірів
- Банкір Герман Марченко очікує, що впродовж цього тижня ситуація на валютному ринку характеризуватиметься стабільністю і прогнозованістю: курс долара перебуватиме на рівні 40 – 41 гривні. І за всіма ознаками такий статус протримається щонайменше до кінця січня.
- Банкірка Анна Золотько вважає, що протягом семи днів курс долара коливатиметься в коридорі 40 – 40,80 гривень за долар.