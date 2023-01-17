Ожидание бизнеса по курсу
Среднее значение обменного курса через 12 месяцев – 42,59 гривны за доллар, прогнозирует бизнес. В III квартале 2022 прогноз был на уровне 41,93 гривны за доллар.
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В НБУ отметили, что существенно возросла доля опрошенных предпринимателей, считающих, что обменный курс национальной валюты в последующие 12 месяцев будет колебаться в пределах 42 – 44 гривны за доллар – 30% респондентов. В III квартале 2022 год с таким прогнозом соглашалось 18.7%.
Вместе с тем почти вдвое сократилась доля ожидающих курс национальной валюты в пределах 38 – 40 гривен за доллар.
Чего ожидает от курса бизнес / Инфографика НБУ
Также бизнес несколько ослабил негативные ожидания динамики объемов производства товаров и услуг в Украине. На фоне ухудшения девальвационных ожиданий смягчились оценки инфляции.
Каким будет курс на этой неделе: прогноз банкиров
- Банкир Герман Марченко ожидает, что на этой неделе ситуация на валютном рынке будет характеризоваться стабильностью и прогнозируемостью: курс доллара будет на уровне 40 – 41 гривны. И по всем признакам такой статус продержится как минимум до конца января.
- Банкирша Анна Золотько считает, что в течение семи дней курс доллара будет колебаться в коридоре 40 – 40,80 гривен за доллар.