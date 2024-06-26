Валютные резервы в мае существенно сократились: что будет с курсом

В мае валютные резервы уменьшились на 3,4 миллиарда долларов, что стало рекордным снижением во времена начала войны в пределах одного месяца. Повышение спроса на иностранную валюту преимущественно связано с давлением населения и малого бизнеса.

Спрос на валюту растет

Заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин считает, что изменения в резервах произошли из-за проведения НБУ валютных интервенций на межбанковском валютном рынке.

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За период с января по май он выполнил нетто-продажу валюты на сумму 11,2 миллиарда долларов, учитывая покупку. В последние недели объемы нетто-продаж валюты оставались на высоком уровне.

За период с января по май 2024 года они приобрели наличной валюты на 9,7 миллиарда долларов, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2,6 миллиарда долларов.

Увеличение активов

За первые пять месяцев 2024 года доля населения и мелкого бизнеса в общем спросе на валюту составила 38%, что почти вдвое превышает показатели предыдущего года. Тогда этот показатель для населения составлял лишь 18%.

По словам Данилишина, украинские банки и в дальнейшем увеличивают свои внешние активы. В течение января-мая 2024 года они увеличили чистые внешние активы на 1,6 миллиарда долларов.

Это свидетельствует о том, что банки не только увеличивают внутреннюю гривневую ликвидность, но и активно конвертируют ее во внешние активы, преимущественно в виде иностранной валюты и депозитов.

Рост активности населения и банков в сфере покупки иностранной валюты свидетельствует о росте валютных ожиданий. В 2024 году, как и в предыдущие два года, значительная часть новой гривневой ликвидности, поступающей в экономику, конвертируется в иностранную валюту.

Коэффициент валютной конвертации продолжает расти:

в 2022 году он составил 68%;

в 2023 году – 75%;

в мае 2024 года уже достиг 86%.

Как это будет влиять на курс

Несмотря на значительные валютные вызовы, с мая Нацбанк ввел самый большой пакет смягчения валютных ограничений с начала войны. Это привело к обострению фундаментальных валютных рисков и потерям валютных резервов.

Глава НБУ выразил уверенность, что уровень международных резервов останется стабильным в пределах 43-44 миллиарда долларов до 2024-2025 годов, несмотря на стоимость либерализации валютного регулирования.

Несмотря на заявления НБУ об успешности политики привлечения гривневых активов, действующая процентная политика создала условия, когда украинские производители конкурируют с импортом без доступа к дешевым кредитам, доступных зарубежным производителям. Это привело к росту внешнеторгового дефицита.

С начала марта 2024 года, во время новых ударов по инфраструктуре от врага, валютный курс стал дополнительной угрозой. Недостаточное количество оружия и человеческих ресурсов на фронте, а также увеличение импорта топлива и энергетического оборудования, углубляют экономические риски.