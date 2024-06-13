В мире стремительно растет спрос на уран: страны возвращаются к атомной энергетике

За последние пять лет цены на уран выросли на 233%, что значительно превышает рост цен на литий, медь, серебро и золото. Это резкое подорожание вызвано тем, что многие страны решили снова развивать атомную энергетику.

Спрос на уран стремительно растет

Рост цен на уран также повлиял на фондовый рынок: стоимость некоторых горнодобывающих компаний в Канаде, где есть богатые урановые месторождения, за последние четыре года выросла более чем на 400%.

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Канадские компании запускают новые проекты, наращивают мощности существующих и восстанавливают заброшенные шахты.

Спрос на уран резко упал после катастрофы на японской атомной электростанции Фукусима в марте 2011 года.

Однако сейчас в мире строится 61 АЭС, еще 90 проектов находятся на стадии планирования. Кроме того, рассматривается возможность возобновления работы более 300 станций, которые были закрыты.

Кто активно скупает уран

Спрос на уран стремительно растет со стороны Китая, Индии, Японии, США и Европы. Президент аналитической компании TradeTech Треви Клингбил прогнозирует, что спрос на уран может превысить предложение на 100 миллионов фунтов (128 миллионов долларов) в 2030-х годах.

По прогнозам, спрос со стороны ядерных реакторов превысит предложение к 2040 году. В расширении ядерной энергетики лидируют Китай и Индия.

Дефицит урана усиливается из-за разрыва связей с Россией, которая поставляла необработанный и обогащенный уран для многих АЭС в Европе и других частях мира. США сейчас полностью запретили использование российского урана.

Более половины мирового урана сейчас поставляют Казахстан и Канада, обеспечивая 40% и 21% соответственно.