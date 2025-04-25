Превысит "психологическую" отметку: в МВФ спрогнозировали рост госдолга Украины

Общий государственный долг Украины в этом году вырастет до 110% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Об этом свидетельствуют прогноз Международного валютного фонда.

МВФ прогнозирует изменения по росту общего госдолга Украины

В частности об этом идет речь в докладе "Финансовый монитор", который представил директор Финансового департамента МВФ Виктор Гаспар, пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Расчеты МВФ свидетельствуют, что общий госдолг Украины в 2024 году, составил 89,8% ВВП. В этом году ожидается, что этот показатель впервые превысит "психологическую" отметку в 100%. Так он достигнет 110%.

В то же время в Фонде прогнозируют, что общий государственный долг Украины уменьшится в следующем году до 108,5%. Упадет он с последующей тенденцией к снижению.

Обратите внимание! В 2021 году, до масштабного вторжения России, показатель ВВП не превышал 48,9%.