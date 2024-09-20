Евро дешевеет, доллар растет: за сколько можно купить валюту сейчас

Пока в банках и обменниках доллар и евро теряют стоимость, в обменниках американская валюта подхватила тренд на подорожание. В то время, как евро наоборот потеряло цену.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 20 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,25 гривны (-5 копеек против 19 сентября) и продажа – по 41,78 гривны (-2 копейки).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 45,90 гривны (-10 копеек), а продажа – по 46,60 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,65 гривны (-5 копеек), а продать – по 41,74 гривны (-6 копеек).

(-5 копеек), а продать – по (-6 копеек). Покупка евро по 46,40 гривны (-1 копейка), а продажа по 46,60 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,42 гривны (+27 копеек), а продают – по 41,88 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(+27 копеек), а продают – по (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,15 гривны (-11 копеек), а продают – по 46,78 гривны (+1 копейка).

По какому курсу гривны продают евро

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что в последнюю неделю сентября общие изменения на валютном рынке будут оставаться позиционными, а курсовые тренды будут меняться каждые несколько дней.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ежедневные изменения будут минимальными, то есть не будут выходить за достаточно стабильную систему колебаний, возникшую в результате действия режима "управляемой гибкости"; кроме того, все изменения на межбанке отразятся на наличных курсах, ведь за межбанком остается руководящая роль на валютном рынке.

Обратите внимание! Банкир прогнозирует, что на межбанке евро будет на уровне 44 – 46 гривны, а на наличном – 44 – 46,5 гривны.