Евро едва ли не впервые подорожало за сутки более чем на 1 гривну

В обменниках европейская валюта "побила рекорд", подорожав на целую гривну. Доллар вырос в цене, но не так существенно. Тенденция на подорожание валюты присутствует в банках также.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 13 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (+5 копеек против 12 сентября) и продажа – по 41,55 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро происходит по 45,30 гривны (-5 копеек), а продажа – по 45,95 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,40 гривны (без изменений), а продать – по 41,50 гривны (+3 копейки).

(без изменений), а продать – по (+3 копейки). Покупка евро по 45,80 гривны (+10 копеек), а продажа по 45,98 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,80 гривны (+20 копеек), а продают – по 41,56 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(+20 копеек), а продают – по (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,70 гривны (+1,10 гривны), а продают – по 46,10 гривны (+10 копеек).

По сколько будут валюты

Как словам банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, на валютном рынке на следующей неделе ситуация может не меняться существенно. Одним из факторов станет активное участие регулятора на рынке, которая повлияет на баланс спроса и предложения.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Среди других факторов – ежедневные объемы валютных интервенций будут на уровне 150 – 180 миллиона долларов, а это будет свидетельствовать об относительно устойчивом спросе. Кроме того, ценовой рост происходит постепенно, а потому возможный рост курсов валют также будет вялым.

С 16 сентября на рынке будут присутствовать такие диапазоны цены:

на межбанке – 41 – 41,6 гривны за доллар и 44 – 46 гривен за евро,

– 41 – 41,6 гривны за доллар и 44 – 46 гривен за евро, на наличном рынке – 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 44 – 46,5 гривны за евро.

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