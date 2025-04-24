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24 апреля, 14:00
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В Одессе готовятся к запуску ТЭЦ на отходах: что уже сделано

Дарья Подвышенная
Основні тези
  • В Одессе планируется строительство ТЭЦ, которая будет производить электроэнергию на RDF-топливе с участием южнокорейских инвесторов и компании Posco International.
  • Проект включает выделение земельного участка и подведение инженерных сетей, в частности газопровода, а также подготовку Концептуального документа проекта.

В Одессе набирает обороты проект строительства ТЭЦ на RDF-топливе. ТЭЦ будет работать на альтернативном топливе, изготовленном из бытовых отходов.

Строительство ТЭЦ на отходах

Инициатива реализуется при участии южнокорейских инвесторов, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

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Партнером станет компания Posco International, которая присоединяется в рамках программы EDCF (Economic Development Cooperation Fund).

Мощность будущей ТЭЦ составит 12 мегаватт электроэнергии и 40 мегаватт тепловой энергии. Стоимость строительства оценивается в 106 миллионов долларов США (около 3,9 миллиарда гривен), а срок окупаемости проекта – примерно 6,5 лет.

Важно! Проект имеет целью уменьшение зависимости города от традиционных источников энергии, а также способствовать экологической переработке отходов.

Что уже сделали

Как сообщают в Министерстве, сейчас уже выполнен ряд подготовительных шагов:

  • выделен земельный участок площадью 4 гектара;

  • определено ответственное коммунальное предприятие;

  • подведены инженерные сети, в частности газопровод;

  • согласована схема теплоснабжения с Министерством развития общин.

Также уже началась подготовка Концептуального документа проекта (PCP), который согласно процедуре должен быть официально передан правительством Украины для дальнейшего утверждения.