Жители одной из областей могут получить денежную помощь

В Волновахе проводится регистрация на два вида денежной помощи от организации Каритас. В июне, жители Великоновоселковской и Угледарской ОТГ могут подавать заявки на получение этой поддержки.

Какие критерии для получения помощи

23-24 мая Каритас Волноваха принимает заявки на денежную помощь на июнь от жителей Великоновоселковской и Угледарской ОТГ.

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Критерии для получения помощи от Каритас:

Необходимо проживать на территории Великоновоселковской или Угледарской ОТГ, что должно быть подтверждено с помощью геолокации.

Запрещено получать денежную помощь от Каритас с августа 2023 года.

Доход на каждого члена семьи не должен превышать 6 318 гривен в месяц.

Эта информация поможет вам понять, как подать заявку и потенциально получить денежную помощь.

Кто сможет получить помощь

Помощь от Каритас Волноваха предоставляется следующим категориям лиц:

Многодетные семьи,

Родители-одиночки,

Лица с инвалидностью 1 и 2 группы или с тяжелыми заболеваниями,

Дети с инвалидностью,

Одинокие пенсионеры, которым не помогают родственники,

Беременные женщины или кормящие женщины с детьми до трех лет,

Малообеспеченные или безработные граждане.

Помощь предлагается в двух формах:

Многоцелевой денежный грант в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи (но не более 4 членов на семью). Медицинский грант на сумму 6 600 гривен на человека, для получения которого необходимо предоставить подтверждающие медицинские документы и отчет об использовании средств

Чтобы получить денежную помощь от Каритас, вам следует соответствовать следующему условию: не получать помощь от других организаций в течение последних трех месяцев.

Если в предыдущем месяце вы не получили помощь, рекомендуем подать новую заявку. Регистрация заявок на получение помощи происходит 24 мая до 16:00. Обратиться можно по номеру горячей линии 0 800 336 734.