Китай начал антидемпинговое расследование в отношении коньяка из ЕС

В ответ на новые тарифы ЕС Китай начал антидемпинговое расследование в отношении европейской коньячной промышленности. Новые тарифы ЕС были введены в отношении китайских электромобилей.

Торговый конфликт

Об этом заявил финансовый директор компании Hennessy, владельца коньячной группы LVMH Жан-Жак Гиони.

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В пятницу Китай объявил о планах провести слушания по импорту коньяка в Европу, усилив напряжение в тот самый день, когда вступили в силу временные тарифы Европейской комиссии на электромобили китайского производства.

Каждый раз, когда в торговом конфликте возникает неожиданное препятствие, есть большая вероятность, что нам придется вести переговоры и объяснять, что мы не демпингуем, что цена на коньяк является справедливой,

– отметил Гиони.

Слушания по расследованию

Hennessy и другие европейские производители коньяка примут участие в слушаниях по антидемпинговому расследованию Китая в этой области, которые состоятся в Пекине 18 июля.

Китай начал расследование относительно "демпинга" или продажи коньяка по искусственно заниженным ценам в январе, после жалобы Китайской ассоциации алкогольных напитков, которая действовала от имени отечественной коньячной промышленности.

Жан-Жак Гиони отметил, что торговые войны имеют негативные последствия как в экономическом, так и в политическом плане, но подчеркнул, что Европа должна держаться вместе. Он также добавил, что Китай сейчас считает Европу более слабой, чем США.