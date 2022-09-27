В Польше открыли Балтийский газопровод: он заменит российскую трубу

В Польше 27 сентября был открыт газопровод Baltic Pipе. Он станет новым каналом для норвежского газа в Европу, то есть заменит российскую трубу.

Газопровод открыли президент Польши Анджей Дуда, премьер-министры Польши и Дании Матеуш Моравецкий и Мэтте Фредериксен. Церемония прошла на газокомпрессорной станции в Будно Западноморского воеводства.

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Конец "эры доминирования россии в газовой сфере"

В канцелярии Дуды подчеркнули, что Baltic Pipе позволит диверсифицировать поставки газа в Польшу, укрепить суверенитет и сделать страну независимой от поставок газа из россии.

Моравецкий заявил, что газопровод закончит "эру доминирования россии в газовой сфере".

Кстати, на это событие отреагировали и у Зеленского. Глава ОП Андрей Ермак отметил, пока россия живет в мире газовых шантажей, цивилизация разрывает связи с монстрами.

Что известно о Baltic Pipe