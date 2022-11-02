В Польше построят первую АЭС: стоимость проекта шокирует

Правительство Польши подтвердило, что в рамках стратегического партнерства с США будет построена первая атомная электростанция. Ее планируют ввести в эксплуатацию в 2033 году.

Совет министров Польши принял постановление о строительстве крупномасштабных АЭС. В нем говорится, что первую атомную электростанцию в Польше построят на основе американской технологии реакторов AP1000.

Министр климата и окружающей среды Анна Москва рассказала, что выбор американской технологии для строительства АЭС не только укрепит энергетическую безопасность Польши, но и станет значительным импульсом развития для экономики страны.

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В Польше построят первую АЭС

Полномасштабная война России против Украины и сопутствующая экономическая и гибридная деятельность поставили серьезные вызовы перед энергетическим сектором Европы. Они подтвердили необходимость принятия срочных решений по выбору партнера в рамках Польской ядерной энергетической программы.

Анна Москва отметила, что партнерство с США в строительстве первой АЭС в Польше является ярким подтверждением стратегического подхода обеих стран к суверенитету страны и энергетической безопасности всей Центрально-Восточной Европы.

Польша еще никогда не была так близка к строительству атомной электростанции, как сегодня. Решение о подтверждении стратегического партнерства с США приближает нас к реализации этого проекта,

– добавила министерша.

По ее словам, работа проходит согласно графику.

"Строительство первой польской АЭС начнется в 2026 году, а в 2033 году будет введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции", – заявила Москва.

Она добавила, что строительство АЭС является ключом к обеспечению суверенитета и энергетической безопасности Польши и долгосрочной цивилизационной программы, способствующей созданию новых отраслей промышленности в стране.

Министр подчеркнула, что, подтверждая выбор американской реакторной технологии для первой атомной электростанции в Польше, страна остается открытой для сотрудничества с европейской и мировой промышленностью, в частности в контексте строительства второй атомной электростанции.

Совет министров уже признал необходимость ускорения подготовки к строительству второй крупной атомной электростанции, не указывая пока технологии. Такой подход позволит адаптировать критерии выбора технологии второй электростанции к процессу трансформации энергосистемы.

"Выбор технологии для первой атомной электростанции в Польше фактически приближает нас к реализации этого стратегического проекта, а надлежащее обеспечение финансирования строительства крупномасштабных атомных электростанций в Польше позволит снизить цены на электроэнергию, учитывая интересы конечных потребителей" — рассказала Москва.

На строительство потратят примерно 20 миллиардов

Польское правительство решило использовать американскую реакторную технологию AP1000. При выборе принимали во внимание самые безопасные, проверенные технологии реакторов, стабильность энергосистемы и т.д.

По информации TVN24, премьер-министр Матеуш Моравецкий рассказал, что строительство атомной электростанции будет стоить 20 миллиардов долларов.

"В ходе заседания Совета министров мы приняли решение о строительстве первой атомной электростанции на территории Республики Польша", – отметил премьер.

По его словам, АЭС построят в месте, которое является наиболее подготовленным для этого – на севере Польши.