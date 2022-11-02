Рада міністрів Польщі прийняла постанову про будівництво великомасштабних АЕС. У ньому мовиться про те, що першу атомну електростанцію в Польщі побудують на основі американської технології реакторів AP1000.

Міністерка клімату та довкілля Анна Москва розповіла, що вибір американської технології для будівництва АЕС не лише зміцнить енергетичну безпеку Польщі, але й стане значним імпульсом розвитку для економіки країни.

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У Польщі побудують першу АЕС

Повномасштабна війна Росії проти України та супутня економічна і гібридна діяльність поставили дуже серйозні виклики перед енергетичним сектором Європи. Вони підтвердили необхідність прийняття термінових рішень щодо вибору партнера в межах Польської ядерної енергетичної програми.

Анна Москва зазначила, що партнерство зі США у будівництві першої АЕС у Польщі є яскравим підтвердженням стратегічного підходу обох країн до питання суверенітету країни та енергетичної безпеки всієї Центрально-Східної Європи.

Ще ніколи Польща не була так близько до будівництва атомної електростанції, як сьогодні. Рішення про підтвердження стратегічного партнерства з США наближає нас до реалізації цього проєкту,

– додала міністерка.

За її словами, робота відбувається згідно з графіком.

"Будівництво першої польської АЕС розпочнеться у 2026 році, а у 2033 році введуть в експлуатацію перший блок атомної електростанції", – заявила Москва.

Вона додала, що будівництво АЕС є ключем до забезпечення суверенітету та енергетичної безпеки Польщі та довгострокової цивілізаційної програми, яка сприятиме створенню нових галузей промисловості в країні.

Міністерка наголосила, що, підтверджуючи вибір американської реакторної технології для першої атомної електростанції в Польщі, країна залишається відкритою для співпраці з європейською та світовою промисловістю, зокрема в контексті будівництва другої атомної електростанції.

Рада міністрів вже визнала необхідність прискорення підготовки до будівництва другої великої атомної електростанції, не вказуючи поки технологій. Такий підхід дозволить адаптувати критерії вибору технології другої електростанції до процесу трансформації енергосистеми.

"Вибір технології для першої атомної електростанції в Польщі фактично наближає нас до реалізації цього стратегічного проєкту, а належне забезпечення фінансування будівництва великомасштабних атомних електростанцій у Польщі дозволить знизити ціни на електроенергію, водночас враховуючи інтереси кінцевих споживачів" – розповіла Москва.

На будівництво витратять приблизно 20 мільярдів

Польський уряд вирішив використовувати американську реакторну технологію AP1000. Під час вибору брали до уваги найбезпечніші, перевірені технології реакторів, стабільність енергосистеми тощо.

За інформацією TVN24, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький розповів, що будівництво атомної електростанції коштуватиме 20 мільярдів доларів

"Під час засідання Ради міністрів ми прийняли рішення про будівництво першої атомної електростанції на території Республіки Польща", – зазначив прем'єр.

За його словами, АЕС побудують в місці, яке є найбільш підготовленим для цього – на півночі Польщі.