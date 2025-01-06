Энергосистема Приднестровья может полностью выйти из строя, – Минэнерго Молдовы

В непризнанном Приднестровье из-за перегрузки вследствие прекращения поставок российского газа возник риск полного выхода энергосистемы из строя.

Какой дефицит электроэнергии в Приднестровье

Как сообщил госсекретарь министерства энергетики Молдовы Константин Боросан, дефицит электроэнергии составляет около 30%, передает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.

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Сейчас максимальная нагрузка в регионе составляет 219 мегаватт. Зато максимальное производство Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС, которая под контролем непризнанного Приднестровья, составляет лишь 154 мегаватт, то есть дефицит составляет 65 мегаватт.

Боросан добавляет, что управление этим дефицитом электроэнергии на Левом берегу Днестра осуществляется путем отключения потребителей, уличного освещения, систем водоснабжения, промышленных зон, сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий и тому подобное.

Если не отключить достаточное количество потребителей, есть риск полного выхода из строя системы, поскольку распределительные сети на Левом берегу перегружены,

– отмечает госсекретарь.

Напоминаем! С 1 января через Украину прекратился транзит российского газа в Европу, в частности в Приднестровье, сепаратистский регион Молдовы. Из-за этого в регионе прекратили поставлять жителям отопление и горячую воду. Кроме того, перекрытие российского газа остановило все приднестровские промышленные предприятия.