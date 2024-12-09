В Приднестровье объявили чрезвычайное положение из-за остановки транзита газа в Украину

В Приднестровье объявлено чрезвычайное положение в экономической сфере. Все из-за угрозы прекращения транзита газа по территории Украины.

Почему вводят чрезвычайное положение

Причиной объявления чрезвычайного положения стало то, что Украина не планирует продлевать контракт на транзит российского газа в европейские страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на TV8.

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Чрезвычайное экономическое положение вводится сроком на 30 дней. Как указано в тексте указа, опубликованном на официальном сайте главы государства, решение о введении особого правового режима обусловлено чрезвычайной экономической ситуацией, вызванной сокращением или прекращением поставок природного газа в Приднестровье.

Решение было принято на заседании Совета безопасности региона, о чем сообщил тираспольский лидер Вадим Красносельский.

По его словам, местные власти пока не располагают четкой информацией о поставках российского газа с начала следующего года, но готовятся к различным сценариям.

Нет стопроцентной гарантии ни на поставку газа, ни на ее отсутствие. Однако мы должны быть готовы к любому развитию событий. Сегодня Совет безопасности определит действия каждого руководителя, каждого служащего, каждой организации как в случае продолжения поставок газа, так и при частичных поставках или полном их прекращении. Пока невозможно сказать, какой сценарий будет реализован,

– заявил Красносельский.

Зачем необходимо введение чрезвычайного положения

Введение чрезвычайного экономического положения имеет целью предотвратить:

критический спад производства, недозагрузку производственных мощностей;

неконтролируемого развития стагфляционных процессов;

дестабилизации экономики в сфере денежно-кредитных и валютно-финансовых отношений.

Обратите внимание! Среди предусмотренных чрезвычайных мер – введение особого порядка закупки природного газа и других энергоресурсов, создание государственного резерва этих ресурсов, запрет на их экспорт организациями, а также приоритетное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение жизни и здоровья граждан.

Приднестровье зависимо от российского газа

Россия фактически обрекает оккупированное Приднестровье на гуманитарный кризис, ведь регион полностью зависит от поставок российского газа. Как ранее отмечал для 24 Канала член наблюдательного совета АО "Молдовагаз" Сергей Тофилат, пока от "Газпрома" не поступало никаких предложений по изменению условий договора, в частности точки доставки газа.

Тофилат пояснил, что вопрос об изменении условий договора не обсуждался на заседаниях наблюдательного совета, в работе которого он участвует. Таким образом, нет подтвержденной информации о том, будет ли поставляться газ в Приднестровье после окончания действующего договора.

Сергей Тофилат Член наблюдательного совета АО "Молдовагаз" Такого заявления не было. И это утверждается органами правления. Например не было создано заседание наблюдательного совета, где я участвую. То есть пока никакой подтвержденности того, будет или не будет поставки газа, у нас нет.

Заметьте! Даже если "Газпром" решит продолжить поставки газа в Приднестровье через Южный коридор (охватывающий Турцию, Болгарию и Румынию), остается проблема транзита через украинскую территорию.