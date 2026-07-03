Пенсию для тех, у кого 30–35 лет стажа, планируют повысить до 7 тысяч гривен: законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий повышение минимальной пенсии как минимум до 7 тысяч гривен. Авторы инициативы также предлагают ускорить внедрение трехуровневой пенсионной системы.

В Раде предлагают повысить минимальную пенсию до 7 тысяч гривен

Фракция ВО "Батькивщина" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который предусматривает повышение минимальной пенсии как минимум до 7 тысяч гривен. По замыслу авторов, такую выплату должны получать граждане со страховым стажем 30–35 лет.

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Помимо повышения минимальной пенсии, депутаты выступают за полноценное внедрение трехуровневой пенсионной системы. Она должна состоять из солидарного, обязательного накопительного и добровольного страхового уровней. По мнению авторов законодательной инициативы, именно такая модель позволит обеспечить гражданам более высокие выплаты после завершения трудовой деятельности.

Один из авторов инициативы, народный депутат Михаил Цимбалюк, отметил, что более 3 миллионов украинских пенсионеров в настоящее время получают менее 5 тысяч гривен в месяц. В то же время гарантированный государством минимальный размер пенсионной выплаты составляет 2 590 гривен.

По словам парламентария, такие суммы не соответствуют реальной стоимости жизни. Он обратил внимание на то, что, по оценкам Министерства социальной политики Украины, фактический прожиточный минимум уже приближается к 9 тысячам гривен, тогда как действующие пенсионные выплаты покрывают лишь часть базовых потребностей пожилых людей.

В то же время в Украине продолжается подготовка комплексной пенсионной реформы. Ранее сообщалось, что один из ее вариантов предусматривает повышение минимальной пенсии до 6 тысяч гривен, однако соответствующие решения пока не приняты.

Важно! Эксперты отмечают, что инициатива по повышению минимальной пенсии может улучшить материальное положение значительной части пенсионеров. В то же время реализация таких изменений потребует поиска дополнительных источников финансирования государственного бюджета и комплексной реформы пенсионной системы для обеспечения ее долгосрочной финансовой устойчивости.

Недавно мы рассказывали, что в этом году при 22 годах стажа выйти на заслуженный отдых можно в 65 лет. Также при расчете пенсии учтем, что: у человека был доход 15 тысяч гривен, он выходит на пенсию на общих условиях. Если опираться на приведенные выше данные, пенсия при 22 годах стажа составит примерно 4 тысячи гривен.