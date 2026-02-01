Дефицит топлива из-за атак на НПЗ: Россия продлила запрет на экспорт

В России снова продлили запрет на экспорт топлива. Теперь действие запрета продлится до 31 июля 2026 года. Правительство страны таким образом пытается решить проблему с дефицитом, который возник на фоне поражений НПЗ.

Как в России запрещают вывозить топливо из-за дефицита?

Недавно премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз бензина, дизтоплива и других видов, сообщает пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что такое решение якобы направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива.

Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов топлива до 31 июля 2026 года. Соответствующее постановление подписано,

– говорится в сообщении пресс-службы.

Исключением являются производители нефтепродуктов, на которых запрет не распространяется. Власти России объясняет это необходимостью предотвратить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний.

Напоминаем! Еще в конце декабря 2025 года российское правительство в третий раз продлило запрет на поставки бензина за границу до конца февраля 2026 года, писало The Moscow Times. Все это связывают с поражением российских НПЗ из-за чего возникает дефицит бензина.

Какие цены на топливо в России?

Как сообщает Служба внешней разведки Украины, топливо в США стоит дешевле, чем в России. Речь идет о том, что американский литр топлива почти на 5 рублей дешевле.

В целом цены на топливо в США тяготеют к снижению, а в России ситуация противоположная, где ресурс стабильно дорожает.

Кроме того, тариф на топливо опережает уровень инфляции. Только в январе этого года средние цены уже выросли на 1,2%, а повышение зафиксировано в 78 регионах России.

Например, в декабре 2025 года на автозаправках России произошел очередной дефицит бензина и дизтоплива. Таким образом, лимиты, которые были введены в октябре на продажу бензина, не помогли, ведь даже в оккупированном Крыму возникли снова перебои с топливом – из свободной продажи исчез бензин А-95, который выдавали только по талонам.

Какие последствия от поражений российских НПЗ?