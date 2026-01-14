Будут ли в Киеве проблемы с бензином?
Подробнее о ситуации рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, передает 24 Канал со ссылкой на трансляцию КВМА.
На встрече с представителями наших сетей топливных, мы получили информацию о том, что логистика отработана, в отличие от 2022 года, когда резко прекратилось производство на территории Украины топлива,
– сказал Петр Пантелеев.
Он в частности рассказал такие подробности:
- логистика отработана;
- топливо доставляется различными путями;
- автозаправочные станции имеют генераторные мощности.
Заметьте! Поэтому никакого ажиотажа с топливом быть не может
Также провели встречу с торговыми сетями заранее. Большинство торговых сетей, преимущественно большинство фактически также имеют резервное питание.
И большинство крупных супермаркетов есть на карте как пункты несокрушимости. И КВМА благодарна бизнесу за это.
Напомним, что в Киеве и Киевской области остается сложная ситуация с энергосистемой. Об этом сообщили в Минэнерго.
Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны,
– написали в ведомстве.
Но самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области. Операторами систем распределения применяются сетевые ограничения.
Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют,
напомнили в Минэнерго.
Важно! Возвращение к прогнозируемым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Что еще известно о топливе в Украине?
- Несмотря на удар возле Маяков в Одесской области, дефицит бензина не предвидится в Украине. Нет никаких предпосылок считать, что это бы привело к росту цен на розничное топливо или оптовое.
- Ценовых колебаний, в частности рост цены на горючее, не будет. Правительство обеспечило стабильную работу банковской и платежной систем.