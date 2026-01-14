Будут ли в Киеве проблемы с бензином?

Подробнее о ситуации рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, передает 24 Канал со ссылкой на трансляцию КВМА.

На встрече с представителями наших сетей топливных, мы получили информацию о том, что логистика отработана, в отличие от 2022 года, когда резко прекратилось производство на территории Украины топлива,

– сказал Петр Пантелеев.

Он в частности рассказал такие подробности:

логистика отработана; топливо доставляется различными путями; автозаправочные станции имеют генераторные мощности.

Заметьте! Поэтому никакого ажиотажа с топливом быть не может

Также провели встречу с торговыми сетями заранее. Большинство торговых сетей, преимущественно большинство фактически также имеют резервное питание.

И большинство крупных супермаркетов есть на карте как пункты несокрушимости. И КВМА благодарна бизнесу за это.

Напомним, что в Киеве и Киевской области остается сложная ситуация с энергосистемой. Об этом сообщили в Минэнерго.

Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны,

– написали в ведомстве.

Но самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области. Операторами систем распределения применяются сетевые ограничения.

Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют,

напомнили в Минэнерго.

Важно! Возвращение к прогнозируемым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Что еще известно о топливе в Украине?