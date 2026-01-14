Чи будуть у Києві проблеми з бензином?
Детальніше про ситуацію розказав виконуючий обов'язки першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, передає 24 Канал з посиланням на трансляцію КВМА.
На зустрічі з представниками наших мереж паливних, ми отримали інформацію про те, що логістика відпрацьована, на відміну від 2022 року, коли різко припинилось виробництво на території України пального,
– сказав Петро Пантелеєв.
Він зокрема розповів такі подробиці:
- логістика відпрацьована;
- пальне доставляється різними шляхами;
- автозаправочні станції мають генераторні потужності.
Зауважте! Тому ніякого ажіотажу з пальним бути не може
Також провели зустріч із торговими мережами заздалегідь. Більшість торгових мереж, переважно більшість фактично також мають резервне живлення.
І більшість великих супермаркетів є на мапі як пункти незламності. І КВМА вдячна бізнесу за це.
Нагадаємо, що у Києві та Київській області залишається складна ситуація з енергосистемою. Про це повідомили у Міненерго.
Постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни,
– написали у відомстві.
Але найскладнішою залишається ситуація у Києві та Київській області. Операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження.
Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють,
нагадали у Міненерго.
Важливо! Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Що ще відомо про пальне в Україні?
- Попри удар біля Маяків в Одеській області, дефіцит бензину не передбачається в Україні. Немає жодних передумов вважати, що це б призвело до зростання цін на роздрібне пальне або ж гуртове.
- Цінових коливань, зокрема зростання ціни на пальне, не буде. Уряд забезпечив стабільну роботу банківської та платіжної систем.