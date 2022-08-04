В России нашли новый способ обхода нефтяных санкций: СМИ рассказали о роли Египта
Источник:Bloomberg
россия нашла новый способ, как обойти западные нефтяные санкции с помощью портов Египта. Танкеры входят в порты Египта, где российское сырье смешивают с египетским, после чего становится сложнее проследить конечный пункт назначения груза.
Роль Египта в обходе нефтяных санкций россией
24 июля груз объемом около 700 тысяч баррелей российской нефти был доставлен на египетский нефтяной терминал Эль-Хамра на Средиземноморском побережье ранним утром, согласно данным Bloomberg. Через несколько часов другое судно забрало партию из порта, которая могла включать часть или всю российскую нефть марки Urals.
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Через несколько часов после того, как первый танкер Crested покинул Эль-Хамру, прибыл еще один – Chris. Судно уже находилось в терминале несколько дней, но отошло от причала, чтобы позволить Crested пришвартоваться, как показывают данные отслеживания.
Когда 28 июля Chris покинул терминал Эль-Хамру, он был почти полон. В настоящее время судно Chris пришвартовано к нефтяному терминалу Рас-Шухейр на побережье Красного моря в Египте. Этот терминал также дает возможность смешивать российскую нефть с египетской.
Похоже, что россия выгружала нефть марки Urals в июле 2022 года в порту Египта / Фото Bloomberg
Что известно о терминале Эль-Хамра
Терминал Эль-Хамра, египетской компании Western Desert Operating Petroleum Co., располагает шестью резервуарами для хранения нефти, которые могут вместить 1,5 миллиона баррелей сырой нефти. Терминал был построен для добываемой сырой нефти в Западной пустыне Египта, что дает возможность смешивать российскую нефть марки Urals с местной нефтью.
Транзитный маршрут
Египет сейчас используется россией как транзитный маршрут для нефти марки Urals. Однако остается вопрос, был ли обход санкций с помощью терминала разовым, или же будет использоваться на постоянной основе.
Ранее танкеры, перевозившие российскую нефть, осуществляли перегрузку с судна на судно у испанского города Сеута в Северной Африке, а в последнее время – в центральной части Атлантического океана.
Еще один случай перегрузки российской нефти, чтобы обойти санкции, явно произошел в июне у Джохора, недалеко от Сингапура. Район уже стал местом остановки грузов иранской нефти, следующих в Китай.Важно! Запрет ЕС на поставки российской нефти, а также на предоставление страховых и других транспортных услуг должен вступить в силу в конце 2022 года. В Bloomberg подчеркнули, что это явно усилит давление на москву, чтобы она тестировала разные способы доставки своих грузов покупателям, обходя санкции.
Кто покупает российскую нефть
Напомним, что по результатам июня Индия закупила рекордные объемы российской нефти. Речь идет о 950 тысячах баррелей сырья в сутки, или 4,8 миллиона баррелей нефти за июнь. Это на 23% больше, чем было импортировано годом ранее. Подробнее об этом читайте здесь.
Импортировавший российскую нефть в Китай в мае этого года составил почти 8,42 миллиона тонн. Этот импорт включал снабжение трубопроводом Восточной Сибири – Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России.Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.