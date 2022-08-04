В России нашли новый способ обхода нефтяных санкций: СМИ рассказали о роли Египта

24 июля груз объемом около 700 тысяч баррелей российской нефти был доставлен на египетский нефтяной терминал Эль-Хамра на Средиземноморском побережье ранним утром, согласно данным Bloomberg. Через несколько часов другое судно забрало партию из порта, которая могла включать часть или всю российскую нефть марки Urals.

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Через несколько часов после того, как первый танкер Crested покинул Эль-Хамру, прибыл еще один – Chris. Судно уже находилось в терминале несколько дней, но отошло от причала, чтобы позволить Crested пришвартоваться, как показывают данные отслеживания.

Когда 28 июля Chris покинул терминал Эль-Хамру, он был почти полон. В настоящее время судно Chris пришвартовано к нефтяному терминалу Рас-Шухейр на побережье Красного моря в Египте. Этот терминал также дает возможность смешивать российскую нефть с египетской.