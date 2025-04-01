Крупнейший СПГ-завод в России возобновил работу несмотря на санкции

Российский завод "Арктик СПГ 2", находящийся под санкциями США, возобновил переработку природного газа. Пока предприятие работает на пониженной мощности.

Завод возобновил работу несмотря на санкции

60% "Арктик СПГ 2" принадлежит компании "Новатэк". Этот проект должен был стать одним из ключевых производителей сжиженного природного газа в России с плановой производительностью 19,8 миллиона тонн в год, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Однако его развитие осложнили западные санкции из-за вторжения России в Украину и проблем с реализацией морского газа.

Обратите внимание! Первая производственная линия предприятия прекратила работу еще 11 октября, поскольку завод не смог найти покупателей из-за санкционных ограничений.

Однако в апреле стало известно, что завод постепенно возобновил переработку. Один из собеседников Reuters отметил, что производство на заводе происходит медленно, поскольку Россия ожидает четкой позиции президента США Дональда Трампа по санкциям.

Россия пытается возобновить переработку газа

По данным источников, "Новатэк" ведет переговоры с лоббистами, чтобы возобновить контакты с США после введения санкций против "Арктик СПГ 2".

Ранее сообщалось, что этот проект не будет реализован в полном объеме, поскольку критически важное оборудование, необходимое для строительства третьей производственной линии, вернули в Китай.

Обратите внимание! В ноябре 2023 года "Арктик СПГ 2" попал под санкции США. А уже в декабре иностранные акционеры – французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также японский консорциум Mitsui и JOGMEC – приостановили свое участие в проекте.