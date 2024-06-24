Поддельные купюры: как мошенники продают фальшивые банкноты

В прошлом году на 1 миллион штук настоящих банкнот гривны приходилось около 2,1 поддельные банкноты. Среди всех иностранных валют, которые мошенники "подсовывали" украинцам, больше всего было долларов.

Много ли в Украине фальшивых банкнот

Фальшивыми оказывались банкноты крупных номиналов в 99% случаев, как сообщили в НБУ.

Читайте также Рост доллара: как изменится ситуация на валютном рынке в конце июня

Фальшивомонетчики чаще всего подделывали иностранные банкноты двух номиналов:

100 долларов – 92% от общего количества изъятых поддельных купюр;

50 долларов – 7%.

В общем, на поддельные доллары выпало 97% общего количества всех изъятых поддельных купюр зарубежной валюты.

В Нацбанке добавляют, что объем подделки купюр уменьшился, по сравнению с 2022 годом, когда было обнаружено около 2,2 банкноты.

Для сравнения, в странах Европейского Союза в 2023 году этот показатель почти в восемь раз выше и составлял примерно 16 банкнот евро. А по итогам 2022 года – 13 банкнот.

Какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Чаще всего в 2023 году подделывали банкноты старого образца, в частности большинство (93%) изъятых из обращения подделок приходилась на банкноты трех номиналов:

200 гривен (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы);

500 гривен (24% и 41% соответственно);

100 гривен (8% и 3% соответственно).

Где чаще всего встречаются фальшивые банкноты

Получить фальшивые деньги украинцы могут в пунктах обмена или на черном рынке, где покупают валюту с рук.

Например, группу мошенников, которые продавали поддельные банкноты, правоохранители разоблачили в феврале 2024 года.

Аферисты, которые распространяли поддельные доллары и евро, действовали на территории западных областей страны и продавали их жителям региона непосредственно или сдавали в пункты обмена валют.

А другую мошенницу была разоблачена Бюро экономической безопасности. Аферистка из Черновицкой области сдала в обменники поддельные 2 100 долларов. Она получила эти деньги от сообщника и действовала в Черновицкой области.