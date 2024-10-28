МВФ оценил, как Украина борется с коррупцией: прогресс есть

Директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер заявил, что для преодоления коррупции Украине нужны решительные действия правительства. С каждым пересмотром программы МВФ для Украины наблюдается прогресс в повышении стандартов управления.

Борьба с коррупцией в Украине

Альфред Кеммер в интервью Радио Свобода подчеркнул, что некоторые реформы являются сложными – как с технической, так и с политической стороны.

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Впрочем, их конечная цель заключается в том, чтобы уменьшить коррупцию и улучшить управление. Кеммер также добавил, что поддержка населения является важной, и украинцы четко демонстрируют свое желание преодолеть коррупцию.

Также надо, чтобы правительство сделало необходимые шаги. Прогресс есть, хотя, несомненно, каждый шаг сложный. Но пока народ Украины говорит: да, мы этого хотим и будет требовать этого, это останется важнейшим двигателем реформ в этой сфере,

– отметил представитель МВФ.

Контекст

18 октября Совет директоров МВФ завершил пятый пересмотр программы расширенного финансирования. Украина получила доступ к финансированию в размере около 1,1 миллиарда долларов.

Это увеличит общий объем полученных средств по программе до 8,7 миллиарда долларов.

Важно! МВФ отмечает, что Украина продолжает успешно выполнять программу несмотря на сложности войны. По прогнозу фонда, активная фаза войны может продлиться до конца 2025 года, а по негативному сценарию – до середины 2026 года, с возможностью дальнейшего продолжения.