Боротьба з корупцією в Україні

Альфред Кеммер в інтерв'ю Радіо Свобода підкреслив, що деякі реформи є складними – як з технічного, так і з політичного боку.

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Втім, їхня кінцева мета полягає в тому, щоб зменшити корупцію та покращити управління. Кеммер також додав, що підтримка населення є важливою, і українці чітко демонструють своє бажання подолати корупцію.

Також треба, щоб уряд зробив необхідні кроки. Прогрес є, хоча, поза сумнівом, кожен крок складний. Але поки народ України каже: так, ми цього хочемо і вимагатиме цього, це залишиться найважливішим рушієм реформ в цій сфері,

– зазначив представник МВФ.

Контекст

18 жовтня Рада директорів МВФ завершила п’ятий перегляд програми розширеного фінансування. Україна отримала доступ до фінансування у розмірі близько 1,1 мільярда доларів.

Це збільшить загальний обсяг отриманих коштів за програмою до 8,7 мільярда доларів.

Важливо! МВФ відзначає, що Україна продовжує успішно виконувати програму попри складнощі війни. За прогнозом фонду, активна фаза війни може тривати до кінця 2025 року, а за негативним сценарієм – до середини 2026 року, з можливістю подальшого продовження.