Украина пережила тяжелую энергетическую ночь: что делать, если она повторится

Вчера в связи с массовой ракетной атакой и попаданиями в энергетическую инфраструктуру многие города остались без электроэнергии. Могут ли веерные отключения стать нормой для украинцев и что делать когда исчезла электроэнергия, рассказываем дальше.

Ракетный обстрел энергообъектов

11 ноября из-за массовой ракетной атаки России жителей Киева, Чернигова, Черкасс и областей, а также в Житомире ждали так называемые веерные отключения из-за нехватки мощности и в связи с необходимыми ремонтными работами. Некоторые города были практически полностью обесточены, как Львов.

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Также власти попросили население уменьшить использование электроэнергии в период с 17:00 до 23:00.

В целом украинцы вчера уменьшили потребление электроэнергии на 10%.

Киевляне же за вечер потребили 26,5% меньше обычного в осенний период.

Сегодня утром электроснабжение было восстановлено более чем в 3,8 тысячи населенных пунктов. Премьер Денис Шмыгаль также рассказал, что стабилизированы поставки электричества в западных областях, практически полностью питаются Харьков и Харьковская область.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Сегодня мы также будем просить ограничить потребление электроэнергии. Также в часы пик – с 17:00 до 23:00 просим не включать энергоемкие приборы: электроплиты, электрочайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновые печи, кофеварки, стиральные и посудомоечные машины. Это очень важно для стабильной работы нашей энергосистемы.

Также из-за повторных ракетных обстрелов сегодня вновь обесточена часть Львова. В городе также перебои со связью и водоснабжением.

Повторное попадание в объекты электроинфраструктуры

Повторный удар сегодня получила Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. В ДТЭК сообщили, что в результате попадания было вновь повреждено энергетическое оборудование предприятия. Однако заверили, что как только ситуация будет разрешена, работники теплоэлектростанции начнут работы по восстановлению.

в Винницкой области. В ДТЭК сообщили, что в результате попадания было вновь повреждено энергетическое оборудование предприятия. Однако заверили, что как только ситуация будет разрешена, работники теплоэлектростанции начнут работы по восстановлению. Также 11 октября было повторное попадание в четыре подстанции на Львовщине в результате чего 30% Львова остаются без света. Напомним, что вчера из-за обстрелов 1040 населенных пунктов Львовщины были без электроэнергии и водоснабжения. Кроме того, были перебои с интернетом и мобильной связью.

Детальнее Россияне атаковали 4 подстанции на Львовщине, некоторые повторно – они уничтожены полностью

Эксперт по ЖКУ Олег Попенко, в комментарии 24 каналу отметил, что, вероятно, попадания по энергетическим объектам продолжатся, так что в ближайшие дни вряд ли в Украине закончатся веерные отключения электроэнергии. Также он призвал всех украинцев, а не только львовян, сделать запасы воды в домах.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Они (веерные отключения – 24 канал) могут продолжаться и весь осенне-зимний период, как мы видим, ракетные обстрелы продолжаются. Сегодня было попадание и в Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, и во Львове, и в других областях. Сегодня заявили львовские власти, что есть проблемы со снабжением электроэнергией, а люди чтобы готовились к отсутствию воды.

Также он отметил, что россияне вряд ли остановятся на вчерашних и сегодняшних обстрелах. По его мнению, Россия и дальше будет продолжать бить по инфраструктуре, поэтому украинцы должны быть готовы к тому, что электроэнергии не будет хватать, что будут разрушены частично и трансформаторные подстанции, как Укрэнерго, так и Облэнерго.

Все это приведет к массовым проблемам с электроэнергией во многих регионах Украины,

– подчеркивает он.

Веерные отключения в Киеве

Утром в ДТЭК предупредили, что в Киеве, начиная с 11 октября, будут веерные отключения электроэнергии и даже обнародовали график отключения в разных районах города. Эксперт по ЖКУ прогнозировал, до официального заявления КГГА, что веерные отключения в Киве могут длиться несколько дней и даже дольше. Однако впоследствии мэр города Виталий Кличко во время телемарафона заявил, что веерные отключения в Киеве пока не предусмотрены.

Виталий Кличко Мэр города Киева Мы стабилизировали ситуацию и отключений не будет. Если такие случаи будут случаться (обстрелы Россией электросетей – 24 канал), вы можете получить информацию на официальном сайте КГГА.

Как подготовить дом к отсутствию электроэнергии

Олег Попенко отмечает, что подготовить дом к отключению электроэнергии в частном секторе проще, чем в многоэтажке.

Необходимо купить генератор. Да, он недешево стоит, но при этом 5-киловаттный генератор обойдется минимально в 15 тысяч гривен и принципиально это позволит решить вопрос электроэнергии в помещении.

– рассказывает он.

А вот ситуация для жителей многоэтажки намного сложнее. Генератор на подъезд не установить. Эксперт объясняет, что на 40-ти квартирный подъезд он стоит 700 тысяч гривен и весит почти тонну. При этом потребляет около 4,5 литра дизтоплива в час.

Поэтому он советует в первую очередь следить за информацией об отключении, которую распространяет власть или ДТЭК, чтобы быть готовым к отключению электроэнергии.

Если вы видите, что есть информация о массовых отключениях и на долгий период, то вы должны понимать, что ваш дом становится нежизнедеятельным. Потому что отключение электроэнергии в осенне-зимний период практически приведет к тому, что дом не будет работать. Потому что не будет работать подкачка воды, не будет работать отопление, не будет работать горячая и холодная вода, и вы будете вынуждены переезжать в частный сектор.

– делится эксперт по ЖКУ.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Ковальчук, в комментарии 24 каналу тоже посоветовал запастись украинцам водой. Также зарядить павербанки, купить батарейки и генераторы. Газовая плита или паяльник пригодятся, чтобы приготовить или разогреть пищу.