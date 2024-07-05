Новая система расходов: в Минсоцполитики рассматривают альтернативные подходы к соцвыплатам

Министерство социальной политики пересмотрит "философию социальных выплат", поскольку украинская экономика больше не может финансировать такие большие расходы. Ведь сейчас социальный бюджет в стране является вторым по размерам после оборонного.

Альтернативные социальные выплаты

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что Украина за годы независимости взяла на себя огромное количество чрезмерных социальных обязательств.

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Эти обязательства не всегда могут быть обеспечены финансовыми ресурсами. А часть из них осталась еще со времен Советского Союза.

В бюджете не хватает средств

Этот дисбаланс приводит к большому количеству судебных решений, которые не могут быть выполнены из-за ограниченных экономических возможностей.

Жолнович отметила необходимость оптимизации социальных расходов, отметив, что социальный бюджет требует значительных средств, которые нужно эффективнее использовать.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Поэтому из-за увеличения количества людей, которые находятся на грани бедности, и других уязвимых групп мы не можем увеличивать такой ресурс на социальные расходы. Мы должны его оптимизировать и делать максимально адресным. Мы работаем над тем, чтобы пересмотреть философию соцвыплат. Чтобы каждая эта выплата, которая предоставляется, имела четкую цель – выхода человека из сложной жизненной ситуации и обязательно была связана с услугой, которая поможет человеку стать экономически независимым.

По ее словам, в Минсоцполитики уже подготовили законопроект о базовой социальной помощи, который объединит многочисленные дифференцированные выплаты и позволит сделать их более адресными.