Альтернативні соціальні виплати

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що Україна за роки незалежності взяла на себе величезну кількість надмірних соціальних зобов’язань.

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Ці зобов'язання не завжди можуть бути забезпечені фінансовими ресурсами. А частина з них залишилася ще з часів Радянського Союзу.

Зауважте! Цей дисбаланс призводить до великої кількості судових рішень, які не можуть бути виконані через обмежені економічні можливості.

В бюджеті бракує коштів

Жолнович наголосила на необхідності оптимізації соціальних видатків, зазначивши, що соціальний бюджет потребує значних коштів, які потрібно ефективніше використовувати.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Тому через збільшення кількості людей, які є на межі бідності, та інших вразливих груп ми не можемо збільшувати такий ресурс на соціальні видатки. Ми повинні його оптимізувати та робити максимально адресним. Ми працюємо над тим, щоб переглянути філософію соцвиплат. Щоб кожна ця виплата, яка надається, мала чітку мету – виходу людини зі складної життєвої ситуації й обов’язково була пов’язана з послугою, яка допоможе людині стати економічно незалежною.

За її словами, у Мінсоцполітики вже підготували законопроєкт про базову соціальну допомогу, який об'єднає численні диференційовані виплати та дозволить зробити їх більш адресними.