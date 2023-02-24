В Украине могут повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату

11:38

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которыми предлагается в несколько этапов повысить минимальную заработную плату и прожиточный минимум в Украине. Ранее в правительстве сообщалось, что на такие повышения в госбюджете-2023 не хватит средств.