В Украине будут по-новому распределять электроэнергию: что изменится для потребителей

В Украине изменят подход к формированию перечня критически важных объектов энергетики. Минэнерго будет учитывать сезонные особенности в работе энергетической системы.

Как будет распределяться электроэнергия

По инициативе ведомства правительство приняло решение о более эффективном распределении электроэнергии, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

В частности, отныне энергетики будут составлять списки критически важных объектов отдельно для летнего и зимнего сезонов.

При этом будут учитываться сезонные потребности энергосистемы и максимально допустимое потребление электроэнергии.

Нововведения помогут Минэнерго:

более эффективно планировать распределение имеющейся электроэнергии;

увеличить объемы электроэнергии, доступные для населения;

сделать распределение электроэнергии между регионами более равномерным;

повысить надежность и стабильность работы энергосистемы Украины.

Это решение также позволит более гибко учитывать сезонные особенности потребления электроэнергии и будет способствовать стабильной работе энергосистемы Украины,

– подчеркнул Шмыгаль.

Как Украина готовит энергосистему

Напомним, ранее Минэнерго уже реагировало на сезонные вызовы для энергетической системы Украины. Ведомство подготовилось к аномальной жаре, которая обрушилась на страну в августе. В частности, скорректировало графики ремонтов на АЭС и подготовилось к увеличению импорта электроэнергии.

В то же время энергетики активно готовятся к зимним испытаниям для системы. Шмыгаль предупредил, что предстоящая зима может стать самой тяжелой с начала войны, поскольку Россия уже повредила более 80% украинских генерирующих мощностей, а теперь нацелилась на системы водоснабжения.