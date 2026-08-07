Как будет распределяться электроэнергия
По инициативе ведомства правительство приняло решение о более эффективном распределении электроэнергии, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
В частности, отныне энергетики будут составлять списки критически важных объектов отдельно для летнего и зимнего сезонов.
При этом будут учитываться сезонные потребности энергосистемы и максимально допустимое потребление электроэнергии.
Нововведения помогут Минэнерго:
- более эффективно планировать распределение имеющейся электроэнергии;
- увеличить объемы электроэнергии, доступные для населения;
- сделать распределение электроэнергии между регионами более равномерным;
- повысить надежность и стабильность работы энергосистемы Украины.
Это решение также позволит более гибко учитывать сезонные особенности потребления электроэнергии и будет способствовать стабильной работе энергосистемы Украины,
– подчеркнул Шмыгаль.
Как Украина готовит энергосистему
Напомним, ранее Минэнерго уже реагировало на сезонные вызовы для энергетической системы Украины. Ведомство подготовилось к аномальной жаре, которая обрушилась на страну в августе. В частности, скорректировало графики ремонтов на АЭС и подготовилось к увеличению импорта электроэнергии.
В то же время энергетики активно готовятся к зимним испытаниям для системы. Шмыгаль предупредил, что предстоящая зима может стать самой тяжелой с начала войны, поскольку Россия уже повредила более 80% украинских генерирующих мощностей, а теперь нацелилась на системы водоснабжения.